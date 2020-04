Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Autofahrer mit 1,8 Promille am Steuer

Keltern (ots)

Am späten Donnerstagabend wurde ein 32-jähriger Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit über 1,8 Promille am Steuer unterwegs war. Der VW-Fahrer wurde um 23 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Neuenbürg in der Ettlinger Straße in Ellmendingen einer Fahrzeugkontrolle unterzogen.

Nachdem die Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrer feststellten, ergab der im Anschluss durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

