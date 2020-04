Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Verlorene Bauchtasche mit Drogen führt zu Anzeige für 18-Jährigen

Birkenfeld (ots)

Eine Fundsache der besonderen Art in einem Einkaufsmarkt in Birkenfeld hat am Mittwoch dazu geführt, dass einen 18-Jährigen jetzt eine Anzeige erwartet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Tatverdächtige am späten Mittwochnachmittag in dem Geschäft einkaufen, als er dort seine Bauchtasche verlor. Nachdem ein Mitarbeiter des Marktes die Bauchtasche gefunden hatte und man sie öffnete, um nach Hinweisen auf deren Eigentümer zu suchen, fielen sofort mehrere Tütchen mit Marihuana in der Tasche auf. Als der 18-Jährige das Fehlen seiner Bauchtasche bemerkte, kam er zurück in den Einkaufsmarkt und wollte sie abholen. Jedoch anstatt seine Tasche wiederzubekommen, musste er feststellen, dass die Polizei informiert wurde. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Neuenbürg fanden in der Bauchtasche schließlich neben dem Marihuana auch etwas Metamphetamin. In der Folge musste der 18-Jährige nicht nur die Durchsuchung seiner Person, sondern auch eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung über sich ergehen lassen. In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte weiteres Metamphetamin. Der Polizeiposen Birkenfeld hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

