Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Verkehrsunfall bei Wendemanöver

Bad Wildbad (ots)

Rund 3.500 Euro Schaden war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen im Ortsteil Calmbach.

Gegen 08:45 Uhr war ein 25-jähriger Lkw-Fahrer in Calmbach auf der Bundesstraße 296 von Oberreichenbach kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Bundesstraße 294 musste der 25-Jährige an einer eingerichteten Baustellenampel wegen Rotlichts anhalten. Da ihm offenbar die Rotlichtphase zu lange dauerte, beabsichtigte er seinen Lkw zu wenden. Während des Wendemanövers übersah der Lkw-Fahrer den hinter ihm stehenden BMW eines 54-jährigen Mannes und es kam zur Kollision. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

