POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Auf der Autobahn: Unfall durch verlorenes Reifenteil

Wimsheim (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Autobahn A8 bei Wimsheim ein Unfall ereignet, der durch ein verlorenes Reifenteil ausgelöst wurde.

Gegen 6:30 Uhr löste sich von einem Sattelzug, welcher von einem 55-Jährigen gelenkt wurde, während der Fahrt die zusammenhängende, komplette Lauffläche eines Reifens. In der Folge rollte das Reifenteil auf den linken Fahrstreifen, wo es von einem 30-Jährigen mit seinem Kleintransporter überfahren wurde. An dem Kleintransporter entstand dabei Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

