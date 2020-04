Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Unbekannter bricht in Jugendhaus ein

Althengstett (ots)

Von Sonntag auf Dienstag ist ein Unbekannter in das Jugendhaus in Althengstett eingedrungen.

Der Einbrecher warf eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude in der Bahnstraße. Nach dem erfolglosen Versuch, im Inneren mindestens eine Türe aufzuhebeln, floh der Täter ohne Beute. Er hinterließ jedoch Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro. Einer Zeugin fiel am Sonntag ein älterer, grüner VW Golf auf, dessen etwa 40 bis 50 Jahre alter Fahrer um das Jugendhaus herumging. Ob dieser Mann im Zusammenhang mit der Tat steht, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen darum, sich unter 07051 1613511 zu melden.

