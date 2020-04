Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Pforzheim (ots)

(PF) Pforzheim - Lkw-Fahrer nach Messerattacke verstorben

Der bei einer Messerattacke am Samstag schwer verletzte 46-jährige Lastwagenfahrer ist am Dienstag in einem Krankenhaus verstorben. Ob der Tod des 46-Jährigen in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Messerangriff steht oder auf eine mögliche Vorerkrankung zurückzuführen ist, bleibt Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zur Klärung wurde eine Obduktion angeordnet. Der 42-jährige Tatverdächtige befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

