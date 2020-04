Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkener tritt nach Polizisten: Ein Beamter verletzt

Pforzheim (ots)

Durch den Widerstand eines betrunkenen 42-Jährigen ist am Montag ein Polizeibeamter des Polizeireviers Pforzheim-Nord leicht verletzt worden.

Eine Streife hatte den 42-Jährigen gegen 23 Uhr im Bereich des Zähringerplatzes angetroffen. Da er sich nicht mehr selbständig auf den Beinen halten konnte und aggressiv zeigte, erklärten ihm die Beamten den Gewahrsam. Hiergegen setzte sich der 42-Jährige heftig zur Wehr, sodass ihn die Einsatzkräfte letztlich überwältigen mussten, um ihn in den Streifenwagen zu setzen und auf das Polizeirevier zu bringen. Der Betrunkene trat einen der Polizeibeamten gar gegen das Bein und verletzte ihn leicht. Der Beamte, welcher bei dem Kampf auch eine Verletzung an der Stirn davontrug, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Der 42-Jährige, bei dem ein Alkoholvortest einen Wert von fast drei Promille ergaben hatte, musste seinen Rausch in der Zelle ausschlafen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Angriffs auf Polizeibeamte.

