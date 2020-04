Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Fahrübungen ohne Führerschein führen zu Anzeigen

Calw (ots)

Eine 30-Jährige ohne Führerschein und ein 35-Jähriger müssen nach Fahrübungen mit einem Auto in der Robert-Bosch-Straße in Calw am Sonntag mit Anzeigen rechnen.

Gegen 17:30 Uhr wurde die 30-Jährige am Steuer eines Nissans durch Polizeibeamte kontrolliert und dabei festgestellt, dass sie keine gültige Fahrerlaubnis hat. Der 35-jährige Beifahrer mit Führerschein war der Besitzer des Wagens und hatte der Fahrerin zuvor erlaubt, sich zum Üben ans Steuer zu setzen. Die Beamten untersagten der 30-Jährigen die Weiterfahrt. Sie und auch der 35-Jährige müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

