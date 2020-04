POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Polizeipräsidium Pforzheim

Ein unbekannter VW-Fahrer hat am Montagabend in der Wittelsbacher Straße in Pforzheim beim Vorbeifahren ein parkendes Auto beschädigt und ist einfach davongefahren.

Gegen 22:20 Uhr fuhr der Unbekannte vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes aus nach rechts auf die Wittelsbacherstraße ein und streifte den geparkten Wagen mit seiner rechten Fahrzeugseite. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte danach seine Fahrt in Richtung Anshelmstraße fort.

Wer Hinweise zu dem silbernen Kleinwagen der Marke VW oder zu seinem Fahrer geben kann, meldet sich bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231 186 3111.

