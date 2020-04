Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - 18-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Birkenfeld (ots)

Wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis ist ein 18-jähriger Mann am Montagabend von einer Streife der Polizei in Birkenfeld erwischt worden. Der junge Mann war gegen 21:10 Uhr mit einem Roller auf der Bahnhofstraße unterwegs, als er den Einsatzkräften an der Einmündung zur Hohwiesenstraße auffiel. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich dann heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Die Polizeibeamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

