POL-Pforzheim: (CW) Calw - Diebstahl eines Zigarettenautomaten misslingt

Der Versuch einen Zigarettenautomaten aus seiner Verankerung zu reissen und an den Inhalt zu gelangen missglückte unbekannten Tätern von Freitag auf Samstag in Calw. Der in Calw-Stammheim in den Kimmichwiesen einbetonierte Zigarettenautomat wurde durch die Gewalteinwirkung erheblich in Mitleidenschaft gezogen aber letztlich erfolglos mussten die Unbekannten ihr Vorhaben einstellen und ohne Beute abziehen. Dennoch hinterließen sie einen geschätzten Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhnag verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Calw unter 07051/161- 3511 in Verbindung zu setzen.

