POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Alkoholisierter Autofahrer muss nach Verkehrskontrolle Führerschein abgeben

Polizeibeamte haben am Donnerstag einen alkoholisierten 57-jährigen Renaultfahrer in Bad Wildbad kontrolliert und ihm nach einer Blutprobe den Führerschein abgenommen.

Gegen 11:15 Uhr kontrollierten die Beamten den Renaultfahrer in der Kurt-Gscheidle-Straße und rochen dabei Alkohol in seiner Atemluft. Ein Alkoholvortest brachte ein Ergebnis von annähernd drei Promille, woraufhin der 57-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Führerschein in Verwahrung genommen.

