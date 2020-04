Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - 25-Jährige verletzt und beleidigt DRK-Mitarbeiter

Freudenstadt (ots)

Am Donnerstagabend hat eine 25-Jährige Rettungssanitäter des DRK beleidigt und einen Sanitäter durch einen Biss auch verletzt. Über Notruf wurde der Polizei gegen 19.45 Uhr bekannt, dass eine offensichtlich betrunkene Frau im Bereich Bärenwiesen ohne Schuhe unterwegs sei. Die Streifenwagenbesatzung stellte vor Ort fest, dass die junge Frau herumschrie und um sich trat, wobei sie von den Helfern des DRK am Boden fixiert werden musste. Die 25-Jährige schien in einem psychischen Ausnahmezustand und hat bei ihrer Gegenwehr einem der Sanitäter in den Daumen gebissen. Sie reagierte nicht auf die Fragen der Polizisten und musste mit Handschellen ins Krankenhaus gebracht werden. Dort verblieb sie nach ärtzlicher Untersuchung zunächst, wo sie die Helfer erneut aufs Übelste beleidigte. Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell