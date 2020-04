Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Eine erheblich unter Alkohol stehende Autofahrerin hat am Donnerstagabend in Pforzheim einen Unfall verursacht und musste ihren Führerschein abgeben. Die 59-jährige Fiat-Fahrerin befuhr gegen 18.45 Uhr die Höhenstraße in stadteinwärtige Richtung. Auf Höhe des Anwesens Nr. 18 kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte hierbei gegen ein Geländer, welches erheblich beschädigt wurde. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die aufnehmenden Polizisten Alkoholgeruch in ihrer Atemluft festgestellt. Eine Alkoholüberprüfung bestätigte die Vermutung und ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Die Frau gab ihren Führerschein freiwillig heraus und musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Ihr nicht mehr fahrbereites Fahrzeug wurde mit einem Sachschaden von 8.000 Euro abgeschleppt. Am Geländer entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

