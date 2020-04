Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - 41-Jähriger erleidet Stichverletzungen und Platzwunde

Alpirsbach (ots)

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gerieten am Mittwochnachmittag in der Rötenbacher Straße, gegen 16:00 Uhr, ein 45-Jähriger und ein 41 Jahre alter Mann aus bislang unbekannter Ursache in Streit. Daraufhin fügte der 45-jährige mazedonische Staatsangehörige seinem Bekannten mit deutscher Staatsbürgerschaft mehrere Schnitt- bzw. Stichverletzungen zu. Weiterhin erlitt der Geschädigte durch einen Schlag auf den Kopf eine Platzwunde und wies am gesamten Körper Hämatome auf. Es besteht aktuell keine Lebensgefahr. Der Beschuldigte stand zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss, der Geschädigte dem Anschein nach unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil erfolgte die Anordnung der einstweiligen Unterbringung des Beschuldigten durch das Amtsgericht Rottweil. Die Ermittlungen zu dem genauen Tatgeschehen werden fortgeführt.

