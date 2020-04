Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - 23-Jähriger wegen räuberischen Diebstahls in Untersuchungshaft

Weil er nach einem Ladendiebstahl am vergangenen Donnerstag in Freudenstadt einen Mitarbeiter sowie den Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes mit einem Messer bedroht haben soll, sitzt ein 23-jähriger Tatverdächtiger nun in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 23-Jährige gegen 17 Uhr in einem Einkaufsmarkt Ware im Wert von rund 50 Euro entwendet haben. Als er nach Verlassen des Kassenbereichs durch den Mitarbeiter und den Detektiv angesprochen wurde, soll er versucht haben zu fliehen, was ihm jedoch misslang, weil der Detektiv ihn an der Jacke festhalten konnte. Letztlich soll der Tatverdächtige ein Messer mit feststehender Klinge aus seiner Jacke geholt und damit den Mitarbeiter sowie den Detektiv bedroht haben, sodass ihm zunächst die Flucht gelang. Da der Mitarbeiter und der Detektiv mithilfe eines Kunden jedoch den 23-Jährigen mit entsprechendem Abstand verfolgten, konnten sie den hinzugerufenen Polizeibeamten seinen Aufenthaltsort mitteilen. Die Einsatzkräfte nahmen den Flüchtenden in der Folge noch in Tatortnähe fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der dringend Tatverdächtige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

