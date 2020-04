Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Versuchter Einbruch in Vitaltherme

Calw (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 17:30 Uhr und 07:20 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Eingangstür in die Therme in der Bätzenstraße aufzutreten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Therme jedoch nicht betreten. Die Höhe des Sachschadens kann bisher nicht beziffert werden.

Zeugen die in der Nacht diesem Bereich der Bätznerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081 93900 in Verbindung zu setzen.

