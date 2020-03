Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher hebelt Türe von Gaststätte auf

Pforzheim (ots)

Ein Unbekannter ist am frühen Montagmorgen in eine Gaststätte in der Pforzheimer Innenstadt eingedrungen.

Gegen 2:45 Uhr hebelte der Täter eine Türe auf und verschaffte sich so Zugang in die Räumlichkeiten des am Marktplatz gelegenen Restaurants. Dort entwendete er einen kleineren Bargeldbetrag und flüchtete danach unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

