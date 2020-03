Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unfall im Kreisverkehr: 49-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt

Horb am Neckar (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Roller ist es am Montagnachmittag in Horb am Neckar in einem Kreisverkehr an der Bundesstraße 28 im Bereich eines Industriegebiets gekommen.

Ein 53 Jahre alter Opelfahrer fuhr gegen 16:20 Uhr in den Kreisverkehr aus Richtung des dortigen Schnellrestaurants ein. Dabei übersah er offenbar einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 49-Jährigen auf seinem Roller, sodass es zur Kollision kam. Der Rollerfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6.000 Euro.

