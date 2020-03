Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 29-Jähriger baut Unfall mit fast drei Promille

Pforzheim (ots)

Sachschaden von mehreren Tausend Euro und ein 29-jähriger Opelfahrer, der künftig wohl ohne Führerschein auskommen muss, sind das Ergebnis eines Unfalls unter Alkohol vom Sonntag in Pforzheim.

Gegen 17.30 Uhr bog der 29-Jährige mit seinem Opel von der Jahnstraße aus nach links in die Calwer Straße ab. Dabei stieß er gegen den Bordstein, wodurch er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte der Opel mit dem Mini eines 19-Jährigen, der an einer Ampel auf Grünlicht wartete. Durch den Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 29-Jährige alkoholisiert ist. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von fast drei Promille zum Ergebnis. Der Opelfahrer musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

