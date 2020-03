Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - SEK-Einsatz wegen vermeintlicher Schusswaffe

Pforzheim (ots)

Weil er glaubhaft damit drohte eine Schusswaffe einzusetzen, wurde in der Nacht zum Samstag in Pforzheim ein 35-Jähriger durch das SEK festgenommen. Am Freitagabend, gegen 18.00 Uhr, bedrohte der Mann auf einem Pforzheimer Gartengrundstück auf der Wilferdinger Höhe zwei Personen. Nachdem dieser seine verbalen Drohungen später mit weiteren Sprachnachrichten untermauerte und glaubhaft versicherte auch von einer Waffe Gebrauch machen zu wollen, wandten sich die Betroffenen gegen 22 Uhr an das Polizeirevier Pforzheim-Nord. Aufgrund der ernst zu nehmenden Drohungen und des begründeten Verdachts, dass der 35-Jährige in Besitz einer scharfen Schusswaffe ist, wurde das Spezialeinsatzkommando angefordert. Um 02.45 Uhr erfolgte der Zugriff in der Durlacher Straße, bei welchem sich der Tatverdächtige widerstandslos festnehmen ließ. Im Zuge der Durchsuchung wurde lediglich eine Paintball-Waffe beschlagnahmt. Der mit rund 1,2 Promille alkoholisierte und nach eigenen Angaben unter Drogeneinfluss stehende Mann wurde in Gewahrsam genommen und befindet sich zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß.

