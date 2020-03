Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Polizei zieht Müllsünder zur Rechenschaft

Neuenbürg (ots)

Nach einer illegalen Müllablagerung im Wald zwischen Eyachmühle und Dobel, an einer Ausweichbucht an der Landesstraße 430, konnte die Polizei den Umweltsünder schnell ermitteln.

Der 28-Jährige räumte letztlich ein, mindestens vier 120-Liter-Müllsäcke mit Hausmüll in den Wald geworfen zu haben. Hierfür muss er nun neben einem empfindlichen Bußgeld auch mit den Kosten für das Einsammeln und Entsorgen des Mülls rechnen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt musste allerdings auch festgestellt werden, dass die Ausweichbucht offensichtlich als wilde Müllkippe Verwendung findet. So konnten neben den bereits erwähnten Müllsäcken auch alte Reifen, ein Röhrenfernseher, Ölkanister, Farben und Lacke, Fahrzeugteile sowie Bauschutt festgestellt werden, die zum Teil bereits schon vor längerer Zeit dort entsorgt wurden. Derartige Zustände müssen bedauerlicherweise immer wieder im ganzen Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim festgestellt werden. Neben der eigentlichen Selbstverständlichkeit, keinen Müll in der Natur zu entsorgen, bittet die Polizei deshalb darum, sachdienliche Hinweise auf Müll- und Umweltsünder zu melden. Zudem wird darauf hingewiesen, dass gerade für die problematischen Abfälle wie etwa Farben, Lacke und Öle die Möglichkeit besteht, die vorhandenen Angebote der Abfallentsorgungsunternehmen wie zum Beispiel das "Schadstoffmobil" des Enzkreises zu nutzen. Dort können derartige Abfälle kostenlos entsorgt werden.

