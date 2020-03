Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Betrunken am Steuer

Calw (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Calw kontrollierte in der Unterhengstetter Straße in Bad Liebenzell am Freitag, gegen 03:00 Uhr, einen 32-Jährigen am Steuer eines Audi. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von weit über einem Promille. Der Mann musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung bezahlen.

