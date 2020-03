Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Glatten - Unbekannter versucht in Tankstelle einzubrechen

Glatten (ots)

Ein Unbekannter hat am späten Mittwochabend versucht, in eine Tankstelle in Glatten einzubrechen und ist dabei von einem Zeugen gestört worden.

Gegen 22:15 Uhr machte sich der Einbrecher an einer Türe der Tankstelle in der Dornstetter Straße zu schaffen, wobei er offenbar durch den Zeugen überrascht wurde. In der Folge ergriff der Täter zunächst zu Fuß die Flucht, um dann in ein Auto einzusteigen und damit in Richtung Glattener Ortsmitte davonzufahren. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei führten bislang nicht zur Festnahme des Unbekannten. Dieser wird beschrieben als etwa 1,7 Meter großer Mann, der zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpullover mit weißem Aufdruck auf der Rückseite trug. Vom Auto des Flüchtigen liegt keine Beschreibung vor. Das Polizeirevier Horb hat die Ermittlungen übernommen und bitte Zeugen, sich telefonisch unter 07451 960 zu melden.

