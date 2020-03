Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Nach Sturz: 22-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Niefern-Öschelbronn (ots)

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer war am Montagmorgen, gegen 11 Uhr, mit seinem Fahrrad in Öschelbronn unterwegs, als er in der Hermann-Hesse-Straße ohne Fremdeinwirkung stürzte. Dabei verletzte sich der 22-Jährige am Bein so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch ein Notarzt mit Rettungshubschrauber im Einsatz.

