Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Das Polizeipräsidium Pforzheim appelliert mit Video an die Bürger zu Hause zu bleiben

Pforzheim (ots)

Seit Sonntagmorgen verdeutlicht das Polizeipräsidium Pforzheim in einem Video abermals den Appell an die Bürgerinnen und Bürger, das Haus nur in dringend notwendigen Fällen zu verlassen.

In diesem Kurzclip möchten sich Jugendliche in einer fiktiven Online-Unterhaltung auf dem "Marktplatz" treffen. Dabei rät eine der Jugendlichen von der Idee ab, da in der aktuellen Situation das Haus nur in Ausnahmen verlassen werden solle.

In einer persönlichen Ansprache richtet sich die Jugendliche an den Zuschauer: "Checkt's einfach und bleibt zuhause!"

Die eingeblendeten Beamten verdeutlichen diesen Hinweis abermals und geben den wichtigen Hinweis, sich über wichtige Neuigkeiten online zu informieren. Der Film wird derzeit im Netz häufig geteilt und erreicht immer mehr Nutzer.

Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich auf die Kontaktbeschränkungen hin und, dass bei Verstößen zum Schutz aller konsequent eingeschritten werden muss.

Erfreulicher Weise wird überwiegend festgestellt, dass sich die meisten BürgerInnen an die geforderten Einschränkungen halten.

Die gültigen Beschränkungen können unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ abgerufen werden.

Das Video ist auf der Facebook-Seite des Polizeipräsidiums Pforzheim unter https://www.facebook.com/PolizeiPforzheim/ oder auf YouTube unter https://www.youtube.com/watch?v=Ung6KvsiJG0 abrufbar.

Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell