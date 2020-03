Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Dank aufmerksamer Zeugin: Einbrecher festgenommen

Bad Wildbad (ots)

Dank dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin ist es Einsatzkräften der Polizei am frühen Sonntagmorgen gelungen, einen 29-jährigen Slowaken festzunehmen, der in eine Klinik in Bad Wildbad eingedrungen war.

Der Tatverdächtige hatte sich gegen 2 Uhr über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten der Klinik verschafft und dabei die Aufmerksamkeit der Zeugin geweckt, welche im Folgenden die Polizei verständigte. Den herbeigeilten Beamten gelang es daraufhin, den 29-Jährigen noch vor Ort festzunehmen. Eine Durchsuchung des Tatverdächtigen ergab, dass er offenbar noch keine Beute gemacht hatte. Der Polizeiposten Bad Wildbad hat die Ermittlungen übernommen.

