Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruch in Baucontainer

Niefern-Öschelbronn (ots)

Eine Zeugin wurde am Sonntagmittag auf drei unbekannte Männer aufmerksam, die in Niefern in ein Baustellengelände eingedrungen waren.

Gegen 12:40 Uhr hebelten die Diebe in der Baustelle im Herrenwingert einen Container auf und durchsuchten ihn. Ob sie dabei etwas entwendeten, ist bislang nicht bekannt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041 9693-0 in Verbindung.

Lena Bischoff, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell