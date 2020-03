Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Unbekannter schlägt Autoscheiben ein

Bad Herrenalb (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, mit einem Stein mehrere Scheiben an einem Auto im Rehteichweg in Bad Herrenalb eingeschlagen. Der Schaden an dem Wagen wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Calw unter 07051 1613511.

Christoph Schaper, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell