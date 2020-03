Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - 25-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Calw (ots)

Ein 25-Jähriger hat sich am Freitagabend mit der Polizei eine längere Verfolgungsfahrt mit mehreren gefährlichen Situationen geliefert, obwohl im Fahrzeug seine Lebensgefährtin und deren gemeinsames vierwöchiges Baby saßen.

Der später verfolgte Audi wurde um 21.40 Uhr durch eine Streife beobachtet, wie dieser die Bundesstraße 296 von Stammheim kommend in Richtung Calw befuhr. Das Fahrzeug sollte in der Leibnitzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, woraufhin der Audifahrer trotz Blaulicht und gezeigtem "Stop-Polizei" immer schneller fuhr. In der Folge passierte er trotz Stop-Schild ungebremst den Kreuzungsbereich mit der Gottlob-Bauknecht-Straße mit etwa 90km/h. Die Geschwindigkeit hielt der 25-Jährige bei, missachtete das Rotlicht einer Ampel und bog auf die Bundesstraße 295 in Richtung Althengstett ab. Dabei musste ein Verkehrsteilnehmer, welcher die Bundesstraße aus Richtung Calw befuhr, stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. In Althengstett konnte das Fahrzeug nach einem ausgelösten Blitzer an der Heumadenkuppe durch den Streifenwagen überholt und zunächst ausgebremst werden. Nach einem erneuten Wendemanöver hielt der mit Warnblinklicht fahrende Audi in Fahrtrichtung Calw schließlich in der Heinz-Schnaufer-Straße an. Der 25-Jährige und sein 26 Jahre alter Beifahrer wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Offenbar hatte die mit dem Baby auf dem Rücksitz weinende und vor Angst schreiende 21-jährige Lebensgefährtin ihren Freund zur Aufgabe überreden können. Der Audifahrer wurde auf das Polizeirevier Calw verbracht. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der Führerschein des 25-Jährigen wurde beschlagnahmt. Betroffene Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Fahrzeugführer, der einen Unfall auf der Bundesstraße 295 verhinderte, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/161-3511 in Verbindung.

