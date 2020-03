Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Polizeibeamter bei Widerstandshandlungen verletzt

Horb (ots)

Dienstunfähig verletzt wurde am Freitag ein Polizeibeamter in Horb bei der Kontrolle eines offenbar psychisch auffälligen 67-Jährigen. Über Notruf meldete kurz nach 16 Uhr ein Zeuge, dass er von einem Mann aus einem Auto heraus beleidigt und mit einem Holzknüppel bedroht wurde. Da sich der 39-Jährige davon aber nicht beeindrucken ließ und sein Handy hervorholte, flüchtete der VW-Fahrer. Das gesuchte Fahrzeug konnte etwa zwei Stunden später beim Schützenhaus Betra durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt werden. Der 67-Jährige wurde im Pkw sitzend angetroffen. Dieser zeigte sich sofort verbal aggressiv, beleidigte fortwährend die Beamten und drohte den griffbereit neben ihm liegenden Holzknüppel einzusetzen. Der Aufforderung sich auszuweisen kam er nicht nach, weshalb er nach mehrfacher Androhung gegen seinen Willen aus dem Auto verbracht wurde. Wegen seines aggressiven Verhaltens sollten ihm die Handschließen angelegt werden. Da er sich dagegen aber so massiv wehrte, fiel er auf einem Beamten liegend zu Boden. Ehe der Mann geschlossen werden konnte, zog sich der Polizist beim Gerangel eine stark blutende Ellbogenwunde, Prellungen und eine Schürfwunde zu. Seine Verletzungen mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

