POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Kindergarten

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Donnerstag, 11:00 Uhr und Freitag 07:30 Uhr, in einen Kindergarten in der Straße Am Kohlstätter Hardt, ein. Gewaltsam verschafften sie sich Zutritt, brachen die Bürotür auf und entwendeten, nach jetzigem Kenntnisstand, ein Beil, sowie einen Bewegungsmelder.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07441 536 0 an das Polizeirevier Freudenstadt.

