Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Zeugen gesucht: Unter Drogen- und Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Simmersfeld (ots)

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss verursachte am Mittwochnacht gegen 23.00 Uhr ein 28-jähriger Audi Fahrer einen Verkehrsunfall in der Beurener Straße im Ortsteil Ettmannsweiler. Der Mann prallte gegen einen geparkten Opel und versuchte mit seinem erheblich beschädigten Pkw von der Unfallstelle zu flüchten. Dies misslang dem 28-jährigen jedoch. Sofort alarmierte Beamte des Polizeireviers Nagold konnten den Mann noch an der Unfallstelle antreffen. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Da der Mann großen Stimmungsschwankungen unterlag und zunehmend aggressiver wurde, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Im Streifenwagen bespuckte der 28-Jährige den Vordersitz, weshalb ihm eine Spuckhaube aufgesetzt werden musste.

Bei der Durchsuchung des Pkw und des Zimmers an dessen Wohnanschrift des Audi Fahrers wurden insgesamt über 60 Gramm Marihuana aufgefunden. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Es wurde beantragt, die Fahrerlaubnis zu entziehen.

Der Unfallschaden wird auf etwa 18000 Euro geschätzt.

Zur Klärung des Unfalls werden Zeugen oder Hinweisgeber gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Tel. 07452 9305-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim