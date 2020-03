Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brennender Unrat führt zu Schaden an Gebäudefassade

Pforzheim (ots)

Am Mittwochnachmittag geriet eine Ansammlung von mehreren Zeitschriften und Videokassetten in der Wildersinnstraße in Brand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, wodurch aber niemand gefährdet wurde.

Unter einer Betontreppe entstand durch den brennenden Unrat gegen 15:45 Uhr eine derartige Rauchentwicklung, dass Rauchschwaden in eine Wohnung im ersten Obergeschoss zogen. Bei einer Notöffnung der Wohnungstür hielten sich glücklicherweise keine Personen darin auf. An der Gebäudefassade entstand durch den Brand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Die umgehende Nachbarschaftsbefragung ergab bisher noch keine konkreten Hinweise auf die Brandursache. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 07231/186-3211 an das Polizeirevier Pforzheim-Nord zu wenden.

