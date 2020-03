Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Einbruch in Firmengebäude

Alpirsbach (ots)

Wie der Polizei erst am Dienstag mitgeteilt wurde, sind Unbekannte von Samstag auf Sonntag in ein Firmengebäude in Alpirsbach eingedrungen.

Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Tor und verschafften sich so Zutritt zum Inneren des Gebäudes in der Peterzeller Straße. Dort durchwühlten die Täter Büroräumlichkeiten, zerstörten Türen und machten sich an einem Gabelstapler zu schaffen. Die Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter 07441 536-0 zu melden.

Lena Bischoff, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell