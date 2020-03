Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - 17-jähriger Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Calw (ots)

Ein 17-jähriger Yamaha-Fahrer ist am Montag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 295 in Calw mit seinem Motorrad gestürzt, nachdem ein vor ihm befindlicher 81-jähriger Suzuki-Fahrer stark gebremst hatte.

Der 17-Jährige fuhr hinter dem Auto des 81-Jährigen von Althengstett in Richtung Heumaden. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach bremste der 81-Jährige plötzlich stark ab und brachte dadurch den 17-Jährigen mit seinem Motorrad zu Fall, jedoch ohne dass sich die Fahrzeuge dabei berührten. Anstatt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der der 81-Jährige in der Folge einfach nach Hause. Zuvor hatte er sich offenbar noch vergewissert, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer nach dem Motorradfahrer schaut. Durch den Sturz wurde der 17-Jährige leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden von etwa 250 Euro. Den 81-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht.

