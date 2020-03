Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis

FDS

PF): Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr - Drei Verkehrsteilnehmer beanstandet

Pforzheim (ots)

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss beanstandet wurden in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch drei Verkehrsteilnehmer im Zuständigkeitsbereich des PP Pforzheim.

Am Dienstag gegen 00.15 Uhr wurde ein 27-jähriger Ford Fahrer in der Kelterstraße in Pforzheim kontrolliert. Bei ihm wurde ein Atemalkohol von knapp 0,6 Promille festgestellt. Darüber hinaus stand er sichtlich unter dem Einfluss von Cannabis. Bei der Durchsuchung des Mannes konnten noch geringe Mengen Marihuana aufgefunden werden. Er musste eine Blutprobe abgeben und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Um 21.05 Uhr wurde in der Friedrich-List-Straße in Freudenstadt ein 40-jähriger Mercedes Fahrer angehalten, bei dem ein Alkoholwert von über 0,8 Promille festgestellt worden war. Auch er musste sein Fahrzeug stehen lassen.

Ohne Haftpflichtversicherung und ohne Führerschein war am Mittwochfrüh gegen 00.25 Uhr eine 31-jährige Audi Fahrerin auf der Landesstraße 1132 zwischen Ötisheim und Maulbronn unterwegs. Die Frau musste aufgrund einer Panne ihr Fahrzeug auf der Straße abstellen. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer verständigte in der Folge die Polizei über den liegengebliebenen Pkw. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 31-Jährige keinen Führerschein besitzt und für das Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung besteht. Die Frau stand sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei einer Durchsuchung konnten geringe Mengen Amphetamin aufgefunden werden. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Den drei Verkehrsteilnehmern droht nun eine Anzeige.

