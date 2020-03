Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Pforzheim (ots)

(PF) Pforzheim - 21-Jähriger wegen räuberischen Diebstahls in Untersuchungshaft

Weil er nach einem Ladendiebstahl am Montag in Pforzheim mehrere Zeugen mit einem Messer bedroht haben soll, sitzt ein 21-jähriger Tatverdächtiger nun in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 21-Jährige gegen 8 Uhr in einem Einkaufsmarkt Ware im Wert von mehreren Hundert Euro in einen Einkaufswagen gelegt haben. Anstatt an der Kasse zu bezahlen, soll er danach an der Eingangstüre des Marktes gewartet haben bis diese sich durch Kundenverkehr öffnete und mitsamt dem Einkaufswagen über diese Türe das Geschäft verlassen haben. Infolge eines hierbei ausgelösten Alarms wurden mehrere Zeugen auf den Vorgang aufmerksam, welche dem Tatverdächtigen dann folgten. Dieser soll daraufhin ein Messer hervorgeholt, seine Verfolger damit bedroht haben und in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten die alarmierten Polizeistreifen den 21-Jährigen schließlich im Bereich der Erbprinzenstraße, das Messer hatte er dabei noch in der Hand. Er ließ es jedoch nach Aufforderung und Androhung des Schusswaffengebrauchs fallen und wurde daraufhin seitens der Polizeibeamten festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim wurde der dringend Tatverdächtige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

