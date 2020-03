Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Unfallflucht auf Parkplatz

Pforzheim (ots)

Einen Schaden von rund 2000 Euro verursachte am Montagvormittag ein Unbekannter auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Hohenzollernstraße. Ein 24-Jähriger parkte in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11 Uhr seinen blauen Fiat Punto. Bei seiner Rückkehr stellte er Unfallbeschädigungen auf der linken Fahrzeugseite fest. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Pforzheim, Tel. 07231 186-3111, in Verbindung zu setzen.

