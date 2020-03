Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Einbruch in Möbelgeschäft

Freudenstadt (ots)

Im Industriegebiet Freudenstadt kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Einbruch in ein Möbelgeschäft, bei dem der Täter jedoch leer ausging. Zwischen 19:30 Uhr und 08:00 Uhr verschafften sich der oder die Täter durch einwerfen eines Terrassenfensters Zugang zu den Räumlichkeiten. Hier versuchten sie zwei Bürotüren aufzuhebeln, was jedoch misslang. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen nahmen wurde nichts entwendet.

Wer verdächtige Wahrnehmungen oder andere sachdienliche Hinweise gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt (07441 5360) in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell