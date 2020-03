Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Scheibe an Pkw eingeschlagen und Tasche entwendet: Zeugen gesucht - Tipps und Hinweise Ihrer Polizei

Pforzheim (ots)

Am Montagnachmittag nutzte ein unbekannter Täter die rund zwanzigminütige Abwesenheit einer Fahrzeugführerin aus, indem er mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe an ihrem Pkw einschlug und daraus die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche entwendete.

Der Nissan war in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:20 Uhr in der Maximilianstraße abgestellt. Mit der entwendeten Handtasche kam auch Schmuck abhanden. Der Sachschaden am Fahrzeug von geschätzten 500 Euro überstieg deutlich den geschätzten Wert des Diebesgutes von rund 400 Euro. Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07231/186-3311.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang beim Abstellen und Verlassen Ihres Fahrzeugs die folgenden Hinweise Ihrer Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/ -klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (beispielsweise beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert. - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten. - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell