Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Unfall im Begegnungsverkehr

Friolzheim (ots)

Unachtsamkeit war der Grund eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Landstraße 1180 ereignete. Eine 64-jährige Frau befuhr mit ihrem Seat gegen 07:15 Uhr die Landstraße 1180 von Friolzheim kommend in Richtung Anschlussstelle Süd, als sie aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts auf den Seitenstreifen kam, nach links gegenlenkte und so in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte sie mit einem Kleintransporter. Die Unfallverursacherin zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell