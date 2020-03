Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahndungserfolg: Nach Verfolgung Autodieb auf frischer Tat gestellt

Pforzheim (ots)

Einsatzkräften des Polizeireviers Pforzheim-Süd ist es am frühen Samstagmorgen gelungen, einen 22-jährigen Autodieb auf frischer Tat zu stellen.

In der Pforzheimer Küstriner Straße hatte der Täter den Wagen, einen Peugeot, entwendet und war damit davongefahren. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Streife des Polizeireviers Pforzheim-Süd das gesuchte Fahrzeug in Richtung Tiefenbronn fahrend. Nachdem die Beamten die Verfolgung aufgenommen hatten, versuchte der 22-Jährige sich offenbar seiner Festnahme zu entziehen und raste mit Geschwindigkeiten von weit über 100 Stundenkilometern davon. Die Flucht endete letztlich in einem Acker bei der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Friolzheim und der Seehausstraße, wo der Peugeot wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sowie Alkoholisierung des 22-Jährigen von der Fahrbahn abkam und verunfallte. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog der Dieb sich dabei eine Hand- und Rippenfraktur zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von fast einem Promille. An dem gestohlenen Wagen entstand Sachschaden von über 2.000 Euro.

