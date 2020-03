Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall zwischen Omnibus und Auto: Wer hatte Grün?

Pforzheim (ots)

Ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag in Pforzheim beim Bahnhofplatz ereignet hat.

Der Fahrer eines Ford war gegen 14 Uhr von der Lindenstraße kommend in Richtung Luisenplatz unterwegs, als er nach bisherigem Stand der Ermittlungen im Bereich des Bahnhofplatzes offenbar das Rotlicht einer Ampel nicht beachtete. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem Omnibus, der vom Busbahnhof aus nach links in Richtung Lindenstraße fuhr. Da der Autofahrer angab, bei grüner Ampel gefahren zu sein, werden weitere Zeugen gesucht, die den Unfallhergang mitbekommen haben. Diese werden gebeten, sich unter 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

