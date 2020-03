Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zwei Pkw bei Autohändler aufgebrochen

Mühlacker (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in Mühlacker zwei Fahrzeuge aufgebrochen und daraus Ausstattungsgegenstände gestohlen.

Im Zeitraum von Samstag,13:00 Uhr, bis Sonntag, 15:45 Uhr, betraten die Diebe das Firmengelände in der Vetterstraße und schlugen an zwei Neuwagen die Seitenscheibe auf der Fahrerseite ein. Im Fahrzeuginneren machten sich die Täter an den Lenkrädern zu schaffen. Neben den entwendeten Lenkrädern wurde in einem der Fahrzeuge zusätzlich das Navigationssystem gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

