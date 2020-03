Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 13-Jähriger macht Spritztour mit Papas Auto

Am frühen Sonntagmorgen haben Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord einen 13-Jährigen erwischt, der am Steuer eines Autos unterwegs war.

Die Einsatzkräfte wurden während der Streife auf den 13-Jährigen aufmerksam, als er ihnen gegen 3:30 Uhr auf der Parkstraße im VW Golf seines Vaters entgegenkam. Da er in der Folge mit überhöhter Geschwindigkeit weiterfuhr, mussten ihm die Beamten zunächst ein ganzes Stück hinterherfahren, bis es ihnen gelang, den 13-Jährigen an der Einmündung der Schlachthofstraße in die Gymnasiumstraße zu stellen und einer Kontrolle zu unterziehen. Nachdem die Beamten den VW verkehrssicher abgestellt hatten, nahmen sie den Jungen mit auf das Revier. Von dort wurde er durch seinen Vater abgeholt.

