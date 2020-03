Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Neubulach (ots)

Ein alkoholisierter 20-jähriger Audi-Fahrer ist am frühen Sonntagmorgen kurz vor der Ortseinfahrt Seitzental gegen eine Sandsteinbrücke geprallt.

Gegen 4.45 Uhr fuhr der 20-Jährige auf der Gemeindeverbindungsstraße von Neubulach kommend in Richtung Seitzental. In einer scharfen Linkskurve prallte er mit seinem Wagen gegen die Brücke. Dabei wurde das Fahrzeug komplett beschädigt und musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Ein mit dem 20-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest brachte ein Ergebnis von etwa 1,5 Promille. Er musste in der Folge eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

