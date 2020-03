Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim- Gleich zwei Einbrüche in Schulen

Pforzheim (ots)

Vergangenes Wochenende musste das Polizeirevier Pforzheim-Nord gleich zwei Einbrüche in Schulgebäude aufnehmen. In der Nacht zum Samstag wurde über das Dach in eine Schule in Eutingen eingebrochen und Bargeld gestohlen. Der oder die Täter hebelten auf dem Dach der Werkrealschule in der Inselstraße gewaltsam ein Oberlichtfenster auf. So gelangten sie in das Schulgebäude, wo sie mehrere Zimmertüren und Schränke aufbrachen. Die Täter konnten Bargeld an sich nehmen, unter anderem auch einen gesammelten Geldbetrag für eine Klassenfahrt. Zudem wurde der Bildschirm eines PC entwendet.

Ebenfalls ein neuwertiger Flachbildschirm wurde aus der Grundschule in Ersingen entwendet. Hier sind die Täter gewaltsam über ein Fenster in die auf dem Kirchberg gelegene Schule eingedrungen. In beiden Fällen wurden die Einbrüche erst später festgestellt, so dass die dennoch sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnamen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen erfolglos blieben. Wer in Bezug zu den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 zu melden.

