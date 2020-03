Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF)Pforzheim - Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Samstagmittag zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr bemerkte der Fahrer eines schwarzen Renault einen Streifschaden an seinem Fahrzeug. Der Schaden an der Stoßstange im linken, rückwärtigen Bereich wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Wilhelm-Becker-Straße zwischen einem Kommunikationsgeschäft und einem Getränkemarkt abgestellt worden. Neben einem weiteren Fahrzeug kommt als Verursacher auch ein Kunde mit Einkaufswagen in Betracht.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231/186-3111 zu wenden.

