Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Enzkreis - Verkehrsunfall nach gefährlichem Überholvorgang - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am vergangenen Freitag kam es gegen 19.20 Uhr auf der B 35 zwischen Mühlacker - Lienzingen und Illingen zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Klein-Lkw fuhr in Richtung Illingen und überholte einen Pkw, obwohl er nicht die gesamte Überholstrecke einsehen konnte. Als der Fahrer des Klein-Lkw einen weiteren Pkw überholen wollte, musste er diesen Vorgang aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge abbrechen. Ein entgegenkommender Pkw Dacia musste zur Vermeidung eines Zusammenstoßes bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende Pkw der Marke Skoda konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Dacia auf. Die beiden Insassen des Skoda wurden hierbei leicht verletzt. Eine Berührung zwischen dem überholenden weißen Klein-Lkw und dem Dacia fand nicht statt. Durch eine Zeugin konnte das polnische Kennzeichen am weißen Klein-Lkw abgelesen werden. Eine Funksofortfahndung führte zur Feststellung und Kontrolle des Fahrzeugs um 19.48 Uhr im Bereich Ludwigsburg. Als wichtiger Zeuge zum Unfallhergang wird der Fahrer oder die Fahrerin eines vermutlich grünen Pkw gesucht. Der Fahrer des polnischen Klein-Lkw hatte versucht auch diesen Pkw zu überholen und musste dann den Überholvorgang aufgrund des Gegenverkehrs abbrechen. Hinweise werden an das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041/9693-0 erbeten.

Ingo König, Führungs- und Lagezentrum

